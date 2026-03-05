Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи

А вот значение этого шага мужчины и женщины оценивают по-разному. Для 45% россиянок знакомство с окружением — это принципиальное подтверждение статуса отношений. Среди мужчин так считают только 30%, еще 37% говорят, что знакомство не критично, если отношения развиваются, а 33% уверены, что личная жизнь не обязана выходить за пределы пары.