Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи

Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоту
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота
Билли Зейн присоединится к сериалу «Король гольфа»
Ринго Старр выпустит новый кантри-альбом
Сериал «Начальная школа „Эбботт“» продлили на шестой сезон
Люси Бойнтон снимется во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
Тейяна Тейлор умоляет Пола Томаса Андерсона снять сиквел о ее героине из «Битвы за битвой»
Кристиан Бейл — о ремейке «Американского психопата»: «Смелый шаг. Удачи им»
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Реем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Билл Клинтон улыбнулся, рассматривая свои фото из файлов Эпштейна
В московском музее «Царицыно» открыли выставку весенних цветов
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами

Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи

Афиша Daily
Фото: senivpetro/freepik

Mamba провел исследование и выяснил, в какой момент россияне начинают считать отношения официальными и почему для многих важно, чтобы партнер не прятал их от друзей и семьи. Результатами исследования дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».

Выяснилось, что почти половина женщин могут назвать себя парой с мужчиной только после серьезного разговора, еще 26% готовы назвать отношения официальными через 1–3 месяца, а 13% — только через полгода и больше.

Среди мужчин немного другая картина: каждый четвертый считает серьезные отношения начавшимися, если на первом свидании возникла «химия». При этом 40% мужчин также ждут, чтобы статус был обозначен в разговоре.

С представлением друзьям мужчины тоже не тянут: почти 20% готовы познакомить девушку с ними практически сразу, а еще 28% — в течение первого месяца. Женщины осторожнее: только 9% знакомят почти сразу, тогда как большинство (41%) выбирает горизонт 2–3 месяца.

Знакомство с семьей — следующий этап. 36% женщин рассказывают о партнере только тогда, когда начинают строить планы на будущее, а 32% — спустя несколько месяцев. 

У мужчин картина выглядит немного иначе: 36% готовы знакомить девушку с семьей после 2–3 месяцев, 27% — когда понимают, что есть совместные  перспективы, и 15% — уже после того, как съезжаются. Примерно одинаковое количество женщин и мужчин (20 и 22%) предпочитают вообще не обсуждать личную жизнь с родственниками.

А вот значение этого шага мужчины и женщины оценивают по-разному. Для 45% россиянок знакомство с окружением — это принципиальное подтверждение статуса отношений. Среди мужчин так считают только 30%, еще 37% говорят, что знакомство не критично, если отношения развиваются, а 33% уверены, что личная жизнь не обязана выходить за пределы пары.

64% женщин уверены: если мужчина не вводит отношения в свой круг общения, значит, он не настроен на долгую историю. Еще 11% сразу подозревают, что у него может быть кто-то еще.

Мужчины  смотрят на ситуацию спокойнее: 24% считают, что девушка сама не готова к серьезным отношениям, 23% видят в этом обычные сомнения, а еще 13% верят, что она пока не готова, но со временем все изменится.

Разница особенно заметна в решениях. 68% женщин готовы завершить отношения, если мужчина скрывает их от друзей и семьи. Среди мужчин так поступили бы 40%, тогда как для большинства закрытость партнера не становится причиной для разрыва.

Когда дело касается социальных сетей, большинство предпочитает не торопиться. 63% женщин и 55% мужчин не делают отношения публичными. Еще около 20% женщин и 25% мужчин готовы что-то публиковать только после официального подтверждения статуса.

Тем не менее в вопросе открытых заявлений мужчины оказываются смелее. 10% готовы выложить совместное фото почти сразу, тогда как среди женщин на это решаются лишь 2%.

Но вот опыт тайных отношений есть у большинства. 74% женщин и 57% мужчин признаются, что хотя бы раз сознательно скрывали партнера — чаще всего из-за сомнений в серьезности связи.

При этом почти половина женщин (49%) считают, что своими отношениями можно делиться с близкими, но не обязательно показывать их всем. Среди мужчин 43% уверены, что такие вещи лучше не выставлять напоказ. 42% считают допустимым говорить о них в кругу друзей и семьи.

Недавно Mamba разобрался, какие увлечения сближают пары, какие отпугивают и готовы ли женщины разделять интересы мужчин. Опрос показал, что россиянки считают компьютерные игры, блогинг и охоту красными флагами среди мужских увлечений.

Расскажите друзьям