Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: alpridephoto/Unsplash

Средний желаемый доход работающих россиян составил 180 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы Webbankir.

35,1% опрошенных указали, что хотели бы получать 100 тыс. рублей, 19,6% — 200 тыс. рублей, 17,5% — 150 тыс. рублей. Более 400 тыс. рублей назвали 10,3% участников опроса. Готовы довольствоваться 50 тыс. рублей 5% респондентов.

54,9% работающих россиян считают желаемый уровень дохода достижимым. Среди способов увеличить доход отмечают поиск подработки (35,4%), выполнение дополнительных задач на основном месте (20,9%), смену работы (17%), повышение квалификации (16,3%), формирование капитала для пассивного дохода (4,6%).

Ранее исследователи «Авито Работы» выяснили, что самой высокооплачиваемой среди рабочих в России стала профессия автомаляра. Средняя зарплата таких специалистов в 2026 году превысила 180 тыс. рублей. На втором месте — сварщики с зарплатой 167 тыс. рублей, на третьем — монолитчики с зарплатой 163 тыс. рублей.

Расскажите друзьям