Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы

Посещение бань и саун ― фактор риска для мужского репродуктивного здоровья. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья.
Мужчин, которые регулярно ходят в бани, сауны или другие места с высокой температурой, во время диспансеризации будут направлять на спермограмму с последующей консультацией уролога.
Анализ эякулята также следует назначить людям с диабетом I или II типа, простатитом и инфекциями, передаваемыми половым путем, сказано в документе.
Методические рекомендации Минздрава утверждены 27 февраля 2026 года. Их цель ― оценка рисков нарушений репродуктивного здоровья.
В документе также содержится диагностический критерий абдоминального ожирения у мужчин ― окружность талии 94 сантиметров и более. Кроме того, Минздрав советует вычислить индекс массы тела (это отношение веса человека в килограммах к квадрату его роста в метрах). При ИМТ выше 25 и талии больше 102 сантиметров мужчин следует направить «для углубленного профилактического консультирования и дальнейшего диспансерного наблюдения в Центр здоровья».