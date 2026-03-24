Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: HUUM/Unsplash

Посещение бань и саун ― фактор риска для мужского репродуктивного здоровья. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья.

Мужчин, которые регулярно ходят в бани, сауны или другие места с высокой температурой, во время диспансеризации будут направлять на спермограмму с последующей консультацией уролога.

Анализ эякулята также следует назначить людям с диабетом I или II типа, простатитом и инфекциями, передаваемыми половым путем, сказано в документе. 

Методические рекомендации Минздрава утверждены 27 февраля 2026 года. Их цель ― оценка рисков нарушений репродуктивного здоровья.

В документе также содержится диагностический критерий абдоминального ожирения у мужчин ― окружность талии 94 сантиметров и более.  Кроме того, Минздрав советует вычислить индекс массы тела (это отношение веса человека в килограммах к квадрату его роста в метрах). При ИМТ выше 25 и талии больше 102 сантиметров мужчин следует направить «для углубленного профилактического консультирования и дальнейшего диспансерного наблюдения в Центр здоровья».

