Окружность талии 94 сантиметра у мужчин ― диагностический критерий абдоминального ожирения. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста с целью оценки репродуктивного здоровья.

Там уточняется, что окружность живота следует измерять в положении стоя при спокойном дыхании, а сантиметровую ленту наложить на уровне пупка. Минздрав также рекомендует вычислить индекс массы тела (ИМТ).

ИМТ рассчитывается как отношение веса человека в килограммах к квадрату его роста в метрах. К примеру, если человек весит 80 килограммов при росте 1,75 сантиметров, то его ИМТ = 80 / (1,75 × 1,75) = 26,1

В рекомендациях говорится, что при показателе от 25 до 29,9 мужчины имеют избыточную массу тела, а при 30–40 ― ожирение. Если у мужчины ИМТ выше 25, а окружность талии превышает 102 сантиметра, его необходимо направить «для углубленного профилактического консультирования и дальнейшего диспансерного наблюдения в Центр здоровья».

Еще один критерий при оценке мужского репродуктивного здоровья ― отношение окружности талии к окружности бедер. Если у мужчины с ожирением этот индекс больше 0,85, то есть риск развития таких метаболических нарушений, как инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, нарушение толерантности к глюкозе по диабетическому типу и гиперлипидемия.

Абдоминальное ожирение — это тип ожирения, при котором жир в основном накапливается в области живота и вокруг внутренних органов. Обычно на него указывает увеличенная окружность талии. Такое состояние связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, повышенного давления и других нарушений метаболизма.

