Кристен Риттер сыграет главную роль в сериале по роману, который она написала
Джон Литгоу чуть не ушел из «Гарри Поттера» из‑за критики взглядов Джоан Роулинг о транслюдях
В Китае дедушка бросил внучку в туалете. Она выжила и спустя 28 лет нашла своих родителей
Концерт BTS принесет экономике Кореи сотни миллионов долларов
Директором Театра имени Ленсовета стал Алексей Фрадин
Лерчек сообщила, что следователь якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД информацию опровергли
Олеся Иванченко стала амбассадором косметического бренда Feel Moment
СМИ: Квентин Тарантино и Сильвестр Сталлоне снимут сериал. Его действие развернется в 1930-х
По песням «Иванушек International» поставят мюзикл. О группе также хотят снять фильм
В Нью-Йорке открылся Новый музей современного искусства
Пит Дэвидсон стал амбассадором бренда Crocs
Умер актер Чак Норрис
Оливия Родриго рассказала, что не любит дейтинг-сервисы
Архитектурное бюро DA bureau выпустило книгу, посвященную 11-летию студии
Почти 80% россиян смотрят видео более часа в день
В Алматы появился арт-объект, посвященный спасению собаки
Опрос: весной и летом россияне чаще читают стихи Сергея Есенина, а зимой — Александра Пушкина
Наташа Лионн рассказала о своем здоровье спустя два месяца после рецидива
Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
В Москве пройдет 33-й фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
В Кинокампусе Горького пройдут бесплатные пробные мастер-классы для детей и подростков
130 концертов и никаких ВИП-зон: фестиваль «Дикая мята» объявил программу 2026 года
Появился трейлер фильма «Кукла», снятого Егором Бероевым
Рене Рапп присоединится к пятому сезону «Утреннего шоу»
Макс Корж выступит на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле
«Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Китайский язык стал вторым по популярности в «Яндекс Переводчике»
Трейлер нового «Человека-паука» побил рекорд «Дэдпула» и стал самым просматриваемым в истории

Лейтон Мистер прочитала первые 7 глав новой книги о Блэр Уолдорф

Фото: @itsmeleighton

Исполнительница роли Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» Лейтон Мистер рассказала, что получила предварительный экземпляр произведения и уже прочитала первые семь глав. Об этом пишет Screenrant.

«Я кое-что прочитала. Мне прислали некоторые наброски заранее, чтобы я могла посмотреть, что там происходит. Думаю, это круто», — сказала Мистер.

Роман напишет автор оригинальной книжной серии Сесили фон Цигезар. Права на издание романа приобрело издательство Grand Central Publishing, а мировой релиз на английском языке запланирован на лето 2027 года. Производством занимается компания Alloy Entertainment, которая сохраняет за собой права на возможную экранизацию, следуя своей традиционной модели.

Книга под рабочим названием «Блэр» станет отдельным произведением, действие которого развернется спустя 20 лет после событий известной саги. Читатели увидят знаменитую светскую львицу в ее 40 лет, когда она предпримет новую попытку покорить высшее общество Нью-Йорка.

Недавно Эд Вествик сообщил, что вновь бы сыграл миллионера из высшего общества Манхэттена Чака Басса, если бы снимался спин-офф «Сплетницы».  «Было бы невероятно узнать, где сейчас Чак Басс. Просто думаю, что собрать всех вместе было бы очень сложно. Знаете что? Я думаю, в этом мире возможно все, так что да, было бы здорово узнать, чем Чак занимается в наши дни, — это точно!» — сказал Вествик.

Сериал «Сплетница» выходил в эфир с шестью сезонами с 2007 по 2012 год. Он рассказывал о жизни золотой молодежи престижного района Нью-Йорка, Верхнего Ист-Сайда, секреты которой анонимно публиковал таинственный блогер Сплетница. Ее имя зрители узнали только в последнем эпизоде. В шоу, помимо Вествика и Мистер, также снимались Блейк Лайвли, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен и другие. 

