Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»

Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
«Афиша Daily» стала партнером фотоконкурса Start к выходу нового сезона драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля

Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»

Фото: Warner Bros. Television

Эд Вествик сообщил, что вновь бы сыграл миллионера из высшего общества Манхэттена Чака Басса, если бы снимался спин-офф «Сплетницы». Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

«Было бы невероятно узнать, где сейчас Чак Басс. Просто думаю, что собрать всех вместе было бы очень сложно. Знаете что? Я думаю, в этом мире возможно все, так что да, было бы здорово узнать, чем Чак занимается в наши дни — это точно!» —сказал Вествик.

Сериал «Сплетница»  выходил в эфир шесть сезонов с 2007 по 2012 год. Он рассказывал о жизни золотой молодежи престижного района Нью-Йорка, Верхнего Ист-Сайда, секреты которой анонимно публиковал таинственный блогер «Сплетница». Ее имя зрители узнали только в последнем эпизоде. 

В сериале, помимо Вествика, сыграли Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен и другие. Шоу было основано на популярной одноименной серии романов Сесили фон Цигезар. 

Сейчас писательница пишет новый роман об одной из главных героинь — Блэр Уолдорф. Книга под рабочим названием «Блэр» станет отдельным произведением, действие которого развернется спустя 20 лет после событий известной саги. Читатели увидят знаменитую светскую львицу в ее 40 лет, когда она предпримет новую попытку покорить высшее общество Нью-Йорка. Релиз запланирован на лето 2027 года.

