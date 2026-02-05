Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»

Эд Вествик сообщил, что вновь бы сыграл миллионера из высшего общества Манхэттена Чака Басса, если бы снимался спин-офф «Сплетницы». Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
«Было бы невероятно узнать, где сейчас Чак Басс. Просто думаю, что собрать всех вместе было бы очень сложно. Знаете что? Я думаю, в этом мире возможно все, так что да, было бы здорово узнать, чем Чак занимается в наши дни — это точно!» —сказал Вествик.
Сериал «Сплетница» выходил в эфир шесть сезонов с 2007 по 2012 год. Он рассказывал о жизни золотой молодежи престижного района Нью-Йорка, Верхнего Ист-Сайда, секреты которой анонимно публиковал таинственный блогер «Сплетница». Ее имя зрители узнали только в последнем эпизоде.
В сериале, помимо Вествика, сыграли Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Тейлор Момсен и другие. Шоу было основано на популярной одноименной серии романов Сесили фон Цигезар.
Сейчас писательница пишет новый роман об одной из главных героинь — Блэр Уолдорф. Книга под рабочим названием «Блэр» станет отдельным произведением, действие которого развернется спустя 20 лет после событий известной саги. Читатели увидят знаменитую светскую львицу в ее 40 лет, когда она предпримет новую попытку покорить высшее общество Нью-Йорка. Релиз запланирован на лето 2027 года.