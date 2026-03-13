В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра

Фото: Tu et al.

Инженеры из китайского Шэньчжэня создали робота, который превращает человека в кентавра. Задача устройства ― снижать физическую нагрузку и помогать переносить тяжелые грузы, сообщает Futurism.

«Результаты экспериментов показали, что робот Centaur эффективно подстраивается под направление и скорость ходьбы человека и слаженно работает с ним на разных типах местности», ― отметили исследователи.

По их словам, у Centaur есть ряд преимуществ перед автономными роботами вроде робопсов, которых тоже тестируют для транспортировки грузов. Так, робопсам нужно ориентироваться в сложной среде без заранее подготовленной карты. Еще их грузоподъемность ограничена, а большая нагрузка может значительно сокращать время работы от аккумулятора.

Робот Centaur способен не только уменьшить давление груза на человека, не жертвуя навигацией, но и даже подталкивать его вперед, отмечают инженеры. 

Впрочем, не всем такой подход показался разумным. На Reddit разработку китайских инженеров откровенно высмеяли. «Мне кажется, тележка для покупок почти всегда была бы решением получше», — написал один из пользователей. «Представьте, что вы бежите с этой штукой, она несет груз, а потом вы спотыкаетесь и ломаете себе спину, потому что вся конструкция с силой валится на вас», — заметил другой.

Недавно в Японии разработали первого робота-буддиста. Он предназначен для бесед и очного взаимодействия с человеком.

