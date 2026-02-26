В Японии создали первого робота-буддиста

Ученые Киотского университета вместе с компаниями Teraverse и Xnova разработали первого робота-буддиста. Он предназначен для бесед и очного взаимодействия с человеком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение разработчиков.
Buddharoid разработан на базе гуманоидного робота Unitree G1 китайской компании Unitree Robotics. Диалоговый модуль устройства использует последнюю версию ChatGPT. Ответы Buddharoid формируются на основе буддийских текстов, а затем дополняются пояснениями с помощью большой языковой модели OpenAI.
Робот умеет распознавать и синтезировать речь, ходить, кланяться и показывать жест сложенных ладоней. Он синхронизирует свои ответы с движениями тела. Разработчики называют Buddharoid первым «религиозным ИИ-роботом» с близкими к человеческим движениями.
По мнению ученых, их технологию можно применить и в других областях ― например, для создания ИИ-гуманоидов, обученных на экономической теории для консультирования и анализа.