В Беларуси создали прокладки из картофеля

Решение этой проблемы специалисты нашли в крахмале. Они научились превращать его в особый полимер ― биоразлагаемый материал, который по свойствам почти не уступает традиционному пластику. Из этого полимера создается мембранная пленка, которая защищает от протеканий, но при этом позволяет коже «дышать».