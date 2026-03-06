Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле

Chupa Chups в ходе промокампании по запуску новой ― более простой для открывания ― обертки выпустил леденец, к которому невозможно подобраться. Об этом сообщает Creative Review.
Проект получил название Chupa Chups Impossible. Упаковка этого «финального босса» многослойна: сперва идет оболочка из углеродного композита, затем покрытие из карбида кремния, затем арамидные волокна и в финале жидкая резина. По словам компании, такая обертка устойчива к дисковой пиле, огню и гидравлическому прессу.
Chupa Chups Impossible выпущен ограниченной серией. Неоткрываемые разослали инфлюэнсерам, предложив им попробовать открыть оболочку и поделиться своим опытом: выдержит ли она пулю или вес шеститонного монстр-трака?
«Это одна из тех по-дурацки гениальных идей, где очевидным ответом оказывается сделать прямо противоположное тому, что следовало бы», ― отметили в агентстве BBH London, которое разработало кампанию.