Chupa Chups выпустил неоткрываемый леденец. Его обертка устойчива к огню и пиле

Афиша Daily
Видео: BBH London/YouTube

Chupa Chups в ходе промокампании по запуску новой ― более простой для открывания ― обертки выпустил леденец, к которому невозможно подобраться. Об этом сообщает Creative Review.

Проект получил название Chupa Chups Impossible. Упаковка этого «финального босса» многослойна: сперва идет оболочка из углеродного композита, затем покрытие из карбида кремния, затем арамидные волокна и в финале жидкая резина. По словам компании, такая обертка устойчива к дисковой пиле, огню и гидравлическому прессу. 

Видео: BBH London/YouTube

Chupa Chups Impossible выпущен ограниченной серией. Неоткрываемые разослали инфлюэнсерам, предложив им попробовать открыть оболочку и поделиться своим опытом: выдержит ли она пулю или вес шеститонного монстр-трака?

«Это одна из тех по-дурацки гениальных идей, где очевидным ответом оказывается сделать прямо противоположное тому, что следовало бы», ― отметили в агентстве BBH London, которое разработало кампанию. 

