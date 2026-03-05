Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии награждения женщин в преддверии 8 Марта заявил, что ему можно пожаловаться в тиктоке на мужчин. Видео с этим моментом опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Счастливых вам праздников! И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность — ну у нас же тикток есть, каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Но если кто-то обидит вас, вы напишите мне, я обязательно отреагирую. А Дмитрий Николаевич, глава администрации, он слышит это, он раньше меня возьмет это на контроль», — сказал политик.
Недавно Лукашенко принесли снюс во время совещания. «И что, под язык кладешь? Интересно. Голова кружится? Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области не слышать, что у него телята дохнут», — сказал он.