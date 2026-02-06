Лукашенко принесли снюс на совещании

Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время совещания принесли банку со снюсом. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».



Табак ему передал премьер-министр Александр Турчин. Он объяснил, что, если положить снюс в рот, организм получит дозу никотина.



«И что, под язык кладешь? Интересно. Голова кружится?» — спросил президент. «Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области не слышать, что у него телята дохнут», — добавил он.



Лукашенко попытался открыть банку, но после неудачной попытки отложил ее в сторону. «Не, не надо. Я не буду закладывать пока. Чего ты?» — сказал он.