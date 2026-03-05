Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа

Фото: Benzoix/Freepik

Россияне в 2025 году работали в среднем 7,16 часа в день, при этом самый длинный рабочий день был у тех, кто занимается рыболовством и рыбоводством, — 8,26 часа. Такие данные следуют из анализа статистики, проведенного РИА «Новости».

Всего за год среднее количество отработанных часов составило 1769,4 — это на 0,3% меньше, чем в 2024 году (1782,2 часа). До этого показатель рос два года подряд: в 2023 году он увеличился на 0,9%, а в 2024-м — на 0,2%.

В пятерку лидеров по длительности рабочего дня кроме рыбаков вошли занятые в добыче металлических руд (7,76 часа), административный персонал (7,62 часа), работники здравоохранения и соцуслуг (7,5 часа), а также почтальоны и курьеры (7,49 часа).

Самыми короткими оказались смены у сотрудников воздушного и космического транспорта — в среднем 6,25 часа. Меньше других также работали занятые в добыче угля (6,48 часа) и на производстве автотранспортных средств (6,72 часа).

