Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина

Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

В марте 2026 года стандартные звонки в школах заменят на музыкальные композиции, посвященные юбилею Государственного академического Большого театра России и Международному женскому дню. Об этом пишет агенство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РФ.

Это сделают в соответствии с всероссийским проектом «Мелодии вместо звонков». «В учебных заведениях прозвучат фрагменты произведений Чайковского, Глинки, Бородина. Ребята вспомнят или впервые услышат увертюру из оперы „Руслан и Людмила“, произведения „Уж как по мосту мосточку“ из оперы „Евгений Онегин“ (в исполнении оркестра Большого театра) и „Танец маленьких лебедей“ из „Лебединого озера“ (в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР)», — говорится в сообщении.

Кроме того, школьники ознакомятся с композицией «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». В марте для учеников также будут звучать мелодии, исполненные победителями Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков» 2025 года.

Недавно стало известно, что с 1 сентября обществознание исключат из школьной программы восьмых классов. Предмет будут преподавать только для учеников 9–11 классов.

