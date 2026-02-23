Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября

Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть
В Госдуме предупредили о штрафах до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в Max
На Солнце исчезли все пятна
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области

Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября

С 1 сентября обществознание исключат из школьной программы восьмых классов. Предмет будут преподавать только для учеников 9–11 классов, сообщил РИА «Новостям» глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, переход на новые программы по обществознанию идет постепенно и занимает два года. С 1 сентября 2025 года обществознание изучали в восьмых-одиннадцатых классах, а с 1 сентября 2026 года предмет оставят только для старшеклассников. Кравцов добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников уже завершена.

Ранее Минпросвещения утвердило перечень обязательных дисциплин для получения основного общего образования на 2026/2027 учебный год. В него вошли русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины и физическая культура.

Предметы «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» будут изучать по заявлению родителей. Помимо этого, в 2026/2027 учебном году появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».

