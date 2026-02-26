Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета

С 1 марта в России меняется порядок начисления алиментов. Для расчета минимальной суммы выплат вместо МРОТ начнут использовать среднемесячную номинальную зарплату по экономике региона за предыдущий год. Как сообщает «Газета.ру», это может увеличить суммы в несколько раз.
Ранее минимальные алименты на одного ребенка составляли 25% от МРОТ — в 2025 году это 5, 6 тыс. рублей в месяц. Для двоих детей размер выплат увеличивался до 33%, для троих — до 50%.
С 1 марта вместо МРОТ в формулу подставляют среднемесячную номинальную зарплату по региону. Например, в Краснодарском крае среднемесячная зарплата в 2024 году составляла 70,4 тыс. рублей. Таким образом, семья с одним ребенком сможет рассчитывать на алименты в размере 17,6 тыс. рублей в месяц — более чем в три раза выше текущего минимума.
Среднемесячная номинальная зарплата рассчитывается так: общий фонд оплаты труда делят на число работников и количество месяцев в отчетном периоде.
По данным ТАСС, в среднем по России в конце 2024 года этот показатель составлял 86,3 тыс. рублей, а в 2025-м — уже 98,1 тыс. рублей.
В ноябре 2025 года зарплату выше 100 тыс. рублей в месяц получали жители 15 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской, Амурской и Магаданской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Республики Саха, Красноярского, Забайкальского и Камчатского края.