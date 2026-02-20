Умер солист Shortparis Николай Комягин
Московский район Внуково попал в пятерку мест в мире, где за сутки выпало больше всего осадков

Афиша Daily
Фото: Aaron Burden/Unsplash

Московский район Внуково по итогам прошедших суток вошел в пятерку мест на Земле с самыми сильными осадками. Там выпало 25 миллиметров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации.

Первое место в рейтинге занял атолл Мауке, входящий в группу островов Кука. В лидерах также остров Гоф на юге Атлантического океана и деревня Ла-Рош в Новой Каледонии.

19 февраля Москву и область накрыл мощный снегопад. По словам синоптиков, осадков выпало примерно 57% от месячной нормы. Из-за непогоды город сковали 8-балльные пробки, задерживались и отменялись авиарейсы, приостанавливалась работа канатной дороги «Воздушный трамвай» на ВДНХ.

