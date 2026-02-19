В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии

«Снег будет идти все сутки 19-го и ночь 20-го, ожидается выпадение до 20–25 мм осадков и прирост снежного покрова до 25–31 сантиметров. Выпадет осадков примерно 57% от месячной нормы. Сегодня у нас высота снежного покрова 43 сантиметра, если взять максимум, то есть будет 73 — это на уровне рекордных значений, которые для 20-го числа составляют 64 сантиметра; такое было в 2024 году. В этот раз может быть рекорд», — сказала Макарова.