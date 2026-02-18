На синей ветке московского метро запустили поезд в честь китайского Нового года
Марго Робби рассказала, что на съемках думает о зрителях, а не о критиках
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет не раньше 2030 года
Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile
В гиде Ultima Guide от «Яндекс Еды» появились лучшие бары Москвы
Мартин Скорсезе озвучит персонаж в фильме в «Мандалорец и Грогу»
В России сертифицирован первый веганский алкоголь
Тропическая лихорадка чикунгунья появилась в Европе из‑за изменения климата
Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стайнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга

Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Нынешняя зима в Москве может оказаться самой снежной с 1966 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеоролога Николая Терешонка. По его словам, общий объем зимних осадков может достичь 200 миллиметров — это будет на 30 миллиметров выше нормы.

Январь 2026 года уже установил исторический рекорд по количеству выпавших осадков — 101 миллиметр, почти вдвое больше климатической нормы. Это рекорд за 32 года, с 1994 года.

Причиной аномально снежной зимы Терешонок назвал глобальное потепление. Из-за роста температуры вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей, а затем выпадает в виде осадков на континентах.

В целом по России прошедший январь оказался холоднее нормы на полградуса. В Москве — на два градуса. Несмотря на это, первый месяц 2026 года в столице занял лишь седьмое место в списке самых холодных за XXI век.

