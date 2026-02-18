Зима в Москве может стать самой снежной за 60 лет

Нынешняя зима в Москве может оказаться самой снежной с 1966 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на метеоролога Николая Терешонка. По его словам, общий объем зимних осадков может достичь 200 миллиметров — это будет на 30 миллиметров выше нормы.