Январь в Москве оказался на два градуса холоднее нормы

Январь 2026 года в Москве оказался на два градуса холоднее климатической нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. В целом по России первый месяц года оказался холоднее нормы на полградуса.
Несмотря на отклонение от климатической нормы, январь в Москве занял лишь седьмое место в списке самых холодных за XXI век.
Температурные аномалии распределились по стране неравномерно. Леус отметил: «в центре Европейской России январь вошел в тройку самых холодных в XXI веке, а, например, на востоке Якутии и на Колыме он стал самым теплым в истории метеонаблюдений с 1891 года». На севере Дальнего Востока температура превышала норму на 2–8 градусов.
В большинстве регионов страны осадков выпало больше обычного. Например, в Центральном и Приволжском федеральных округах их месячный объем в 1,5–3 раза превысил норму. Исключением стал Северо-Западный округ, где осадков оказалось меньше средних январских значений.