Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки
«20–40 минут в день хватит»: в РАН рассказали, сколько можно сидеть в интернете
Дэниел Рэдклифф рассказал, что обсуждает с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом сериал о Гарри Поттере
Baza сообщила о предстоящей полной блокировке Telegram. В Госдуме это не подтвердили
Средняя пенсия неработающих россиян составляет почти 24 000 рублей
Выход PlayStation 6 могут перенести на 2029 год
Опрос: только в Москве жены переводят мужьям больше денег, чем они им
Малыш Йода — в новых кадрах «Мандалорца и Грогу»
Сериал Майка Флэнагана «Кэрри» выйдет в октябре 2026 года
В «Афише» новый директор по развитию
В Липецкой области на Масленицу сожгут чучело Лабубу
Ерин Ха на новом постере «Бриджертонов»
Тейлор Свифт записала видео об американских фигуристках-одиночницах
«2ГИС» подсчитал индекс блина. Красноярцы могут позволить себе 729 штук
Одну из самых редких карточек Pokémon продали на аукционе за 16,5 миллиона долларов
В Госдуме предложили запретить ввоз и продажу ошейников с электрошокером
Росавиация рекомендовала выявлять потенциальных дебоширов в аэропортах до посадки в самолет
Скончался актер Роберт Дюваль, сыгравший в «Крестном отце» и «Убить пересмешника»
В Роспотребнадзоре назвали безопасное количество блинов для организма
Цирк в Мневниковской пойме планируют открыть в 2030 году
Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс
Милош Бикович — в первом тизере-трейлере «Холопа-3»

Ненецкий АО — регион с наименьшим количеством краж в 2025 году

Афиша Daily
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Среди российских регионов меньше всего краж в 2025 году было зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономном округах и в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Ненецком автономном округе было зафиксировано всего 87 краж. Вторую строчку рейтинга заняла Чукотка (111 краж), третью — Ингушетия (135 краж). В пятерку регионов с наименьшим количеством краж также вошли Магаданская область с 337 такими преступлениями и Чечня (391 кража).

В среднем в 2025 году россияне стали реже совершать кражи. За 11 месяцев 2025 года в суды поступило 128 700 дел. За аналогичный период 2024 года — 140 тыс., то есть на 11% больше.

Уголовных дел по статье о мелком хищении (158.1 УК РФ) также стало меньше. За 11 месяцев 2025 года их было 4400, тогда как за весь 2024 год — 7500. 

Расскажите друзьям