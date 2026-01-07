В России стали реже совершать кражи

Количество уголовных дел о кражах в России сократилось в 2025 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные статистики судебного департамента Верховного суда.



За 11 месяцев 2025 года в суды поступило 128 700 дел по статье 158 УК РФ. За аналогичный период 2024 года — 140 тыс., то есть на 11% больше. Кроме того, снизилась и нагрузка на суды по нерассмотренным делам о краже. Остаток неоконченных дел на начало 2025 года составлял 29 600, а годом ранее — 33 800.



Уголовных дел по статье о мелком хищении (158.1 УК РФ) также стало меньше. За 11 месяцев 2025 года их было 4400, тогда как за весь 2024 год — 7500.



Недавно стало известно, что в 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это новый рекорд. Предыдущий максимум в 84 пожизненных приговора был зафиксирован в 2005 и 2012 годах.





