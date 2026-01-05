Суды России в 2025 году вынесли 100 приговоров к пожизненному лишению свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Верховного суда РФ. Это число охватывает период с января по ноябрь и стало рекордом.
Предыдущий максимум в 84 пожизненных приговора был зафиксирован в 2005 и 2012 годах. В 2020 году суды вынесли 66 таких приговоров, в 2021 — 47, в 2022 — 58, в 2023 — 78, в 2024 — 79.
Недавно, в декабре, в России впервые привлекли к административной ответственности за склонение к аборту. Суд Саранска оштрафовал мужчину на 5000 рублей.
Одна из подопечных благотворительного фонда «Женщины за жизнь» забеременела двойней. Отец детей предложил ей сделать аборт, пообещав оплатить процедуру. Женщина отказалась, прекратила общение с партнером и позже обратилась за помощью в юридическую и психологическую службы фонда.