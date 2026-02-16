Финал «Благих знамений» выйдет 13 мая
Ночью 18 февраля в Москве похолодает до –23 градусов
«Вкусвилл» выпустил карточную игру для семейных застолий на Масленицу
Минюст США опубликовал 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Великобритания хочет запретить соцсети для детей до 16 лет
Поклонники Димы Билана обручились на сцене прямо во время концерта
Том Холланд рассказал, что пробовался на роль Финна в «Звездных войнах»
Эйми Лу Вуд в роли жены Достоевского на первом кадре «Идиот (ов)»
Умер Палмерстон — знаменитый дипломатический кот Великобритании
Признание Бенедикта в любви Софи в отрывке второй половины 4-го сезона «Бриджертонов»
Стивен Спилберг пожертвовал 25 тыс. долларов семье Джеймса Ван Дер Бика
Полиция Сиэтла отреагировала на заявление, что Курт Кобейн мог быть убит
LEGO выпустила набор со Снупи, жарящим маршмеллоу
Исполнительницы хита «Golden» впервые выступят на Brit Awards
Дэниел Рэдклифф назвал Arctic Monkeys лучшей группой, которую он когда‑либо видел вживую
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»

Соавтор «Криминального чтива» снимет три фильма с помощью ИИ

Фото: Jeremy Yap/Unsplash

Оскароносный сценарист Роджер Эйвери объявил о запуске трех полнометражных фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает Deadline.

По словам Эйвери, раньше, будучи независимым режиссером, он сталкивался с огромными трудностями при запуске фильмов в производство.

Ситуация кардинально изменилась, когда он основал технологическую компанию и добавил в описание проектов слово «ИИ». «Деньги потекли рекой. Просто добавь ИИ — и вуаля: у тебя три фильма в производстве», — признался он.

Сейчас Эйвери работает над семейной рождественской лентой, фильмом на религиозную тематику к Пасхе 2027 года и масштабной романтической военной эпопеей. Сценарист подчеркивает, что ИИ — это, по сути, те же визуальные эффекты, но на порядок дешевле.

Он подчеркивает, что минута качественной графики, стоившая раньше миллион долларов, теперь обходится всего в пять тысяч. Режиссер считает, что для независимого кино наступают «захватывающие времена».

Переход Эйвери в ряды тех, кто использует в производстве кино ИИ, произошел вскоре после аналогичного шага Даррена Аронофски, чья студия Primordial Soup уже выпустила анимационный исторический сериал, созданный нейросетями.
 

