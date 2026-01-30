Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта
Деймон Линделоф выпустит сериал «Цепь» на HBO
Оулавюр Дарри Олафссон сыграет Тора в экранизации God of War
«Мы просто задохнемся»: Алексей Герман-младший попросил не усиливать контроль над кино
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Okko запустил благотворительный ресурс к премьере сериала «Встать на ноги»
Аэропорт Домодедово купили владельцы Шереметьево
Рей Джей сказал, что ему осталось жить около года: «Сердце работает на 25%»
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»
«Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года
Сумма маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
В Индонезии запретили кататься на слонах
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»

Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ

Фото: Primordial Soup

Режиссер Даррен Аронофски («Мама!», «Черный лебедь») представил новый проект, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Его студия Primordial Soup выпустила анимационный сериал «On This Day… 1776» («В этот день… 1776»), посвященный ключевым событиям войны за независимость США. Первые два эпизода уже доступны на ютуб-канале Time, который будет публиковать новые серии в течение всего 2026 года.

Особенностью проекта стало сочетание традиционного повествования с современными технологиями. Для визуального воссоздания эпохи 250-летней давности использовались инструменты на базе ИИ, в том числе разработки Google DeepMind.

Однако озвучку исторических персонажей выполнили живые актеры — члены гильдии SAG-AFTRA, что, по замыслу создателей, добавляет проекту эмоциональной глубины и человеческого измерения.

Каждая серия приурочена к конкретной дате 1776 года и показывает события не как неизбежную историческую данность, а как «хрупкий эксперимент», зависевший от решений и поступков конкретных людей.

Например, первый эпизод посвящен поднятию первого флага США 1 января, а второй — истории создания Томасом Пейном знаменитого памфлета «Здравый смысл». «Этот проект — пример того, как художники могут использовать ИИ не для замены ремесла, а для расширения творческих возможностей и посещения мест, куда раньше попасть было просто нельзя», — отметил президент Time Studios Бен Битонти.

Производство велось при поддержке компании Salesforce (сооснователь которой, Марк Бениофф, является владельцем журнала Time). Музыку к сериалу написал композитор Джордан Дайкстра.

