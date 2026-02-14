Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%

Занятия, стимулирующие интеллект ― например, чтение, письмо или изучение языков ― могут снизить риск деменции почти на 40%. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго.
Исследователи наблюдали за 1939 людьми со средним возрастом 80 лет, у которых на момент начала работы не было деменции. В среднем их отслеживали восемь лет. Участники заполняли анкеты о когнитивной активности и доступе к образовательным ресурсам на трех этапах жизни.
Респондентов спрашивали, например, читали ли им в детстве книги, изучали ли иностранные языки, были ли подписаны на журналы в зрелом возрасте и продолжают ли читать и писать сейчас.
За время исследования у 551 участника развилась болезнь Альцгеймера. Среди людей с высокой интеллектуальной стимуляцией на протяжении жизни заболели Альцгеймером 21%, а среди тех, у кого когнитивная нагрузка была низкой, ― 34%. При этом в первой группе болезнь развивалась в среднем в 94 года, а во второй ― в 88.
«Наши результаты обнадеживают и позволяют предположить, что регулярное участие в самых разных занятиях, стимулирующих умственную деятельность, на протяжении жизни может иметь значение для когнитивных функций. Государственные инвестиции, расширяющие доступ к развивающей среде — например, к библиотекам и программам раннего образования, призванным разжечь любовь к обучению на всю жизнь, — могут снизить распространенность деменции», — отметила соавтор исследования Андреа Заммит.