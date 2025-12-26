Ученые нашли способ, который может обратить вспять болезнь Альцгеймера

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах

Ученые нашли способ, который может обратить вспять болезнь Альцгеймера

Фото: National Cancer Institute/Unsplash

Ученые из США смогли обратить вспять болезнь Альцгеймера и полностью восстановить после нее функции мозга (пока только у лабораторных мышей). Об этом говорится на сайте Кейсовского университета Западного резервного района4. Ученые вуза проводили исследование вместе с коллегами из сети клиник University Hospitals и медицинского центра для ветеранов имени Луиса Стоукса в Кливленде.

Команда установила, что один из главных факторов развития болезни Альцгеймера (БА) ― неспособность мозга поддерживать нормальный уровень молекулы NAD+, которая играет ключевую роль в клеточном энергетическом метаболизме. 

При нарушении баланса NAD+ клетки утрачивают способность осуществлять многие жизненно важные процессы. При БА снижение уровня этой молекулы выражено еще сильнее. 

Исследование проводили на лабораторных мышах, генетически модифицированных так, чтобы у них проявились мутации, вызывающие болезнь Альцгеймера у людей. В естественных условиях мыши не болеют БА (это исключительно человеческое заболевание).

У лабораторных мышей, как и у людей, при развитии заболевания нарушился баланс NAD+. Его восстанавливали с помощью хорошо изученного фармакологического соединения P7C3-A20, разработанного в лаборатории Pieper lab. 

После того, как уровень NAD+ пришел у животных в норму, они полностью восстановили когнитивные функции и избавились от основных патологических процессов в мозгу. Препарат помог даже мышам на поздней стадии болезни. 

Теперь исследователи планируют провести клинические испытания на людях. Метод хотят проверить и при лечении других нейродегенеративных заболеваний. 

