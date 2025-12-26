Ученые нашли способ, который может обратить вспять болезнь Альцгеймера

Ученые из США смогли обратить вспять болезнь Альцгеймера и полностью восстановить после нее функции мозга (пока только у лабораторных мышей). Об этом говорится на сайте Кейсовского университета Западного резервного района4. Ученые вуза проводили исследование вместе с коллегами из сети клиник University Hospitals и медицинского центра для ветеранов имени Луиса Стоукса в Кливленде.
Команда установила, что один из главных факторов развития болезни Альцгеймера (БА) ― неспособность мозга поддерживать нормальный уровень молекулы NAD+, которая играет ключевую роль в клеточном энергетическом метаболизме.
При нарушении баланса NAD+ клетки утрачивают способность осуществлять многие жизненно важные процессы. При БА снижение уровня этой молекулы выражено еще сильнее.
Исследование проводили на лабораторных мышах, генетически модифицированных так, чтобы у них проявились мутации, вызывающие болезнь Альцгеймера у людей. В естественных условиях мыши не болеют БА (это исключительно человеческое заболевание).
У лабораторных мышей, как и у людей, при развитии заболевания нарушился баланс NAD+. Его восстанавливали с помощью хорошо изученного фармакологического соединения P7C3-A20, разработанного в лаборатории Pieper lab.
После того, как уровень NAD+ пришел у животных в норму, они полностью восстановили когнитивные функции и избавились от основных патологических процессов в мозгу. Препарат помог даже мышам на поздней стадии болезни.
Теперь исследователи планируют провести клинические испытания на людях. Метод хотят проверить и при лечении других нейродегенеративных заболеваний.