Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»

Американская актриса Вупи Голдберг спродюсирует документальный фильм «Больше чем медаль». Он будет посвящен спортсменам со статусом беженцев, которым удалось поучаствовать в Олимпийских играх, сообщил Deadline.
Картина расскажет истории атлетов, выступивших на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Среди них — боксерша Синди Нгамба из Камеруна, тхэквондисты Хади Тиранвалипур, Касра Мехдипурнеджад, Алиреза Аббаси, Заргунна Ноори и Фатеме Джами.
Съемки фильма проходили в Париже, а также в ряде других локаций по всему миру: в Риме, Берлине, Лондоне, Шеффилде, Швейцарии и Китае. Сопродюсером ленты выступила журналистка Поппи Фарсиджани.
По ее словам, создатели картины надеются пролить свет на несправедливость, с которой сталкиваются атлеты-беженцы, а также показать их стойкость, свободу и стремление к правде. Фильм выпустит компания Limonero Films.
Международный олимпийский комитет учредил официальную команду беженцев в 2016 году. Сегодня ее участники наравне с делегациями отдельных стран проходят в параде наций на церемонии открытия Игр.
На зимних Олимпийских играх в Италии команда беженцев не принимает участия. Однако на турнире есть нейтральные атлеты из России и Беларуси. До соревнований допустили 13 россиян, о которых «Афиша Daily» рассказывала здесь.