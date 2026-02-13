Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Фото: Stephanie Augello/Getty Images

Американская актриса Вупи Голдберг спродюсирует документальный фильм «Больше чем медаль». Он будет посвящен спортсменам со статусом беженцев, которым удалось поучаствовать в Олимпийских играх, сообщил Deadline.

Картина расскажет истории атлетов, выступивших на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Среди них — боксерша Синди Нгамба из Камеруна, тхэквондисты Хади Тиранвалипур, Касра Мехдипурнеджад, Алиреза Аббаси, Заргунна Ноори и Фатеме Джами.

Съемки фильма проходили в Париже, а также в ряде других локаций по всему миру: в Риме, Берлине, Лондоне, Шеффилде, Швейцарии и Китае. Сопродюсером ленты выступила журналистка Поппи Фарсиджани.

По ее словам, создатели картины надеются пролить свет на несправедливость, с которой сталкиваются атлеты-беженцы, а также показать их стойкость, свободу и стремление к правде. Фильм выпустит компания Limonero Films.

Международный олимпийский комитет учредил официальную команду беженцев в 2016 году. Сегодня ее участники наравне с делегациями отдельных стран проходят в параде наций на церемонии открытия Игр.

На зимних Олимпийских играх в Италии команда беженцев не принимает участия. Однако на турнире есть нейтральные атлеты из России и Беларуси. До соревнований допустили 13 россиян, о которых «Афиша Daily» рассказывала здесь.

