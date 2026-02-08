Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию

ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда
Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября
«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»

Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию

Фото: Нурлан Сабуров/VK

Комик Нурлан Сабуров сделал первую публикацию в инстаграме* после новости о запрете в России для него на 50 лет.

В сторис он написал, что его юристы «займутся вопросами со всеми компетентными органами». Он добавил, что его путь как стендап-комика начался 15 лет назад в Екатеринбурге и он «благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития». Артист попросил журналистов и блогеров проявить уважение к частной жизни его семьи.

 

6 февраля стало известно, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей сообщило, что решение принято «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».

По данным Shot, в ночь на 6 февраля Сабуров вернулся в Москву из ОАЭ, куда летал для съемок в рекламе. Во время прохождения паспортного контроля во Внуково его отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в РФ.

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

