Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Нурлану Сабурову, гражданину Казахстана, запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным Shot, в ночь на 6 февраля Сабуров вернулся в московский аэропорт Внуково из ОАЭ, куда летал для съемок в рекламе. «Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию», ― отмечает телеграм-канал.
РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей пишет, что запрет комику на въезд выдан «в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей».
По информации ТАСС, решение принято из-за «критики СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательств». Агентства сообщают, что комик, предварительно, пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.
Депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что необходимо узнать больше о причинах, почему Сабурову запретили въезд, поскольку сейчас это неочевидно. При этом парламентарий отметил, что не считает «комиков, которые готовы шутить над чем угодно, частью культурной повестки России».
«Что касается адекватности мер — вы знаете, за что именно ему запретили въезд? Я — нет. Потому что сейчас называют много причин: от неуплаты налогов и заканчивая дискредитацией СВО», ― прокомментировал он «Ленте.ру».
В мае 2025 года Сабурова уже задерживали в аэропорту Шереметьево ― за нарушение сроков пребывания в стране. Тогда его оштрафовали на 5000 рублей и предписали в течение двух недель добровольно покинуть РФ. В конце 2025-го комик столкнулся с отменой концертов в российских городах.
Нурлан Сабуров ― один из самых популярных стендаперов в России, ведущий шоу «Что было дальше?». Ранее он участвовал в шоу Stand Up, «Импровизация», «Студия Союз», «Музыкальная интуиция» и «Игра» на ТНТ. Кроме того, комик снимался в нескольких фильмах, включая «Брат или брак» и «Нурландос». В 2020 году журнал Forbes включил Сабурова в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет в категории «Новые медиа».