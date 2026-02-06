Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника

Анонимный владелец, живущий на западном побережье США, рассказал Christie’s, что унаследовал рисунок от бабушки. По его словам, работа передавалась в семье по наследству с конца 1700-х годов. Когда владелец отправил фотографию работы на аукцион, он не подозревал о ее настоящей ценности.