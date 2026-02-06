В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника

Недавно обнаруженный этюд, выполненный Микеланджело для росписи потолка Сикстинской капеллы, ушел с молотка за 27,7 млн долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Christie’s.

Торги продолжались 45 минут. Финальная ставка превысила первоначальную оценку почти в 20 раз. Небольшой набросок стопы стал самым дорогим произведением Микеланджело, проданным на аукционе. 

Рисунок, выполненный сангиной, датируется примерно 1511-1512 годами ― временем, когда Микеланджело готовился расписать вторую половину потолка Сикстинской капеллы в Ватикане. Набросок стал эскизом правой ступни Ливийской сивиллы — одной из ключевых фигур на росписи потолка. 

Анонимный владелец, живущий на западном побережье США, рассказал Christie’s, что унаследовал рисунок от бабушки. По его словам, работа передавалась в семье по наследству с конца 1700-х годов. Когда владелец отправил фотографию работы на аукцион, он не подозревал о ее настоящей ценности. 

Чтобы установить подлинность рисунка, специалисты Christie’s использовали инфракрасную рефлектографию ― она выявила на обороте листа изображения, которые тоже напоминают работы Микеланджело. После этого набросок стопы сравнили с рисунком Микеланджело в Метрополитен-музее. 

