В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера

Британский аукционный дом Hutchinson Scott продал с молотка два акварельных рисунка Адольфа Гитлера. Об этом написала Le Parisien.
Нацистский лидер, который увлекался живописью, создал купленные работы в 1909 и 1910 годах. На одной из них изображен двухэтажный дом с печной трубой, на другой — церковная башня с куполом на вершине в австрийской деревне.
Обе работы продали за 5750 евро. Помимо них, на торгах приобрели каталог «Гитлер, художник и рисовальщик», в котором представлены картины маслом, акварели и рисунки будущего фюрера. Каталог обошелся покупателю в 120 евро.
Аукционный дом не раскрывает личности покупателя. Он заявляет, что знает, предназначена ли покупка для музея, научных исследований или частной коллекции, но разглашать эту информацию не будет.
По оценкам специалистов, Гитлер создал в период с 1904 по 1922 год от 2000 до 3000 картин. Большинство из них считаются утраченными, но изредка отдельные работы появляются на аукционах. К примеру, немецкий аукционный дом Weidler выставлял на продажу его картины в 2009, 2014 и 2015 годах. Некоторые были проданы более чем за 100 тыс. евро.