У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной

В кафе «Долина» на Васильевском острове в Петербурге добавили ударение на букву «и», чтобы избежать ассоциаций с Ларисой Долиной, пишет «Подъем».



В кафе сообщили изданию, что название кафе отсылает к Ферганской долине и за почти 17 лет работы «вопросов к нему не возникало», однако после скандала с Ларисой Долиной вывеской стали возмущаться недовольные жители. В «Долине» устали объяснять, что не имеют отношения к певице.



«На ровном месте создают проблему. С ноября-декабря заходили, провоцировали специально и молодые, и пожилые люди, любого возраста все начинали. Мы устали объясняться», — рассказал представитель заведения.



В кафе не хотят менять название, его команда решила добавить знак ударения на вывеску вместо этого, надеясь, что это «поможет и спасет» их от жалоб. По словам сотрудников, уже две недели у них нет гостей, недовольных певицей.Nеперь посетители обсуждают только «хвалят блюда».



