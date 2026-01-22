Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной из-за квартиры в Хамовниках. Владелица жилья хочет компенсировать понесенные расходы, сообщила «Известиям» адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат», — сказала она. Адвокат добавила, что стороны могли бы договорится о сумме компенсации, однако, по ее мнению, это вряд ли получится.

Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.

Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.

Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Тот постановил отменить все решения нижестоящих судов и признал право собственности за Полиной Лурье, отклонив иск певицы о признании сделки недействительной. Верховный суд тогда отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, в которой та продолжала жить.

В декабре Мосгорсуд выселил народную артистку из квартиры, которую купила Полина Лурье. Представительнице Лурье передали ключи только 19 января.

