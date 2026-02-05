В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть

С 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе в России выросло на 33% год к году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитиков платежного сервиса ЮKassa и сервиса бронирования «Суточно.ру».
Оборот заведений при этом увеличился на 43%, а средний чек подрос на 7%, достигнув 1 265 рублей. По данным аналитиков, из-за холодной погоды в этом году установился тренд на «ленивый» досуг дома.
Так, оплата внутри приложений цифровых сервисов выросла год к году более чем в два раза, как и их оборот. При этом средний чек снизился на 9% (до 529 рублей). Россияне активно продлевали подписки на музыку, книги и фильмы — число таких оплат выросло на 29%, а оборот сегмента увеличился на 45%.
Из-за желания находиться дома вырос интерес к творчеству. Спрос на товары для рукоделия и шитья увеличился на 23%, обеспечив рост оборота онлайн-площадок на 22% при среднем чеке в 4 096 рублей.
Кроме того, россияне заинтересовались обучением и развлечениями. Число оплат в танцевальных школах и студиях подскочило на 64%, а оборот в этой категории вырос на 49%. Количество транзакций в цирках и парках развлечений выросло на 43%, а оборот — на 78%. При этом средний чек стал выше на четверть и составил 2401 рубль.
Классический загородный отдых также не утратил актуальности, но стал более спортивным. Обороты профессиональных спортивных клубов выросли на 41%, а средний чек увеличился на 27% (до 6 168 рублей). В спортивных лагерях и на базах отдыха средние расходы на путевку выросли на 15%, составив 22 706 рублей. Оздоровительные загородные клубы показали прирост оплат на 27%, говорится в исследовании.
По данным «Суточно.ру», зимой 2026 года самыми популярными направлениями для внутрироссийского отдыха стали Москва, Петербург и Казань. В топ также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Калининград, Владимир, Рязань, Екатеринбург, Великий Устюг, Кострома и Великий Новгород. Туристы обычно арендуют однокомнатные квартиры на трое суток, при этом средняя стоимость аренды по России выросла на 15% и составляет 5 тыс. рублей в сутки.
Особенно вырос интерес россиян к горнолыжному отдыху. Спрос повысился на 30% год к году. Лидером по росту спроса стал курорт «Манжерок», где число бронирований увеличилось на 50%.