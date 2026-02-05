В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть

С 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе в России выросло на 33% год к году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитиков платежного сервиса ЮKassa и сервиса бронирования «Суточно.ру».



Оборот заведений при этом увеличился на 43%, а средний чек подрос на 7%, достигнув 1 265 рублей. По данным аналитиков, из-за холодной погоды в этом году установился тренд на «ленивый» досуг дома.



Так, оплата внутри приложений цифровых сервисов выросла год к году более чем в два раза, как и их оборот. При этом средний чек снизился на 9% (до 529 рублей). Россияне активно продлевали подписки на музыку, книги и фильмы — число таких оплат выросло на 29%, а оборот сегмента увеличился на 45%.



Из-за желания находиться дома вырос интерес к творчеству. Спрос на товары для рукоделия и шитья увеличился на 23%, обеспечив рост оборота онлайн-площадок на 22% при среднем чеке в 4 096 рублей.