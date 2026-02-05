В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть

Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»
«Знание имеет свою цену»: вышел тизер четвертого сезона сериала «Извне»
Чиветель Эджофор присоединился к новому фильму Майка Флэнагана по вселенной «Изгоняющего дьявола»
В День всех влюбленных в Москве планируют зарегистрировать брак около 700 пар
СМИ: организаторы Олимпиады устроили распродажу билетов на церемонию открытия из‑за низкого спроса
LEGO выпустит набор по мотивам «Кей-поп-охотниц на демонов»
Автор «Сплетницы» напишет новый роман о Блэр Уолдорф
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» набрал 222 млн просмотров за 24 часа
Халли Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя

В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть

Фото: Anadolu/Getty Images

С 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе в России выросло на 33% год к году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитиков платежного сервиса ЮKassa и сервиса бронирования «Суточно.ру».

Оборот заведений при этом увеличился на 43%, а средний чек подрос на 7%, достигнув 1 265 рублей. По данным аналитиков, из-за холодной погоды в этом году установился тренд на «ленивый» досуг дома. 

Так, оплата внутри приложений цифровых сервисов выросла год к году более чем в два раза, как и их оборот. При этом средний чек снизился на 9% (до 529 рублей). Россияне активно продлевали подписки на музыку, книги и фильмы — число таких оплат выросло на 29%, а оборот сегмента увеличился на 45%. 

Из-за желания находиться дома вырос интерес к творчеству. Спрос на товары для рукоделия и шитья увеличился на 23%, обеспечив рост оборота онлайн-площадок на 22% при среднем чеке в 4 096 рублей.

Кроме того, россияне заинтересовались обучением и развлечениями. Число оплат в танцевальных школах и студиях подскочило на 64%, а оборот в этой категории вырос на 49%. Количество транзакций в цирках и парках развлечений выросло на 43%, а оборот — на 78%. При этом средний чек стал выше на четверть и составил 2401 рубль.

Классический загородный отдых также не утратил актуальности, но стал более спортивным. Обороты профессиональных спортивных клубов выросли на 41%, а средний чек увеличился на 27% (до 6 168 рублей). В спортивных лагерях и на базах отдыха средние расходы на путевку выросли на 15%, составив 22 706 рублей. Оздоровительные загородные клубы показали прирост оплат на 27%, говорится в исследовании.

По данным «Суточно.ру», зимой 2026 года самыми популярными направлениями для внутрироссийского отдыха стали Москва, Петербург и Казань. В топ также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Калининград, Владимир, Рязань, Екатеринбург, Великий Устюг, Кострома и Великий Новгород. Туристы обычно арендуют однокомнатные квартиры на трое суток, при этом средняя стоимость аренды по России выросла на 15% и составляет 5 тыс. рублей в сутки. 

Особенно вырос интерес россиян к горнолыжному отдыху. Спрос повысился на 30% год к году. Лидером по росту спроса стал курорт «Манжерок», где число бронирований увеличилось на 50%. 



 

Расскажите друзьям