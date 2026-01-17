Нет надбавок, люди ругаются, велосипеды застревают. Как курьеры переживают снегопады

«Улицы все в снегу, автобусов не дождешься»

Георгий Зверев 25 лет, СДЭК

«Курьером я устроился три года назад, чтобы помогать людям по мере своих возможностей. Другие варианты заработка пока не могу рассматривать из-за проблем со здоровьем. Надо помогать семье, самому как-то двигаться.

Доставляю посылки с 9.00 до 18.00, пять дней в неделю, в пределах МКАД. Чаще всего бываю в районах метро „Молодежная“, „Крылатское“, „Озерная“. Хожу пешком. Зимой и так работать сложнее, чем летом, а когда начались снегопады, стало, конечно, совсем тяжко . Особенно с рюкзаком за спиной по 5–15 килограмм.

© Из личного архива Георгия

Улицы все в снегу, автобусов не дождешься. В дороге часто плохо ловит связь, намокает экран, из-за холода разряжается телефон. В сугробах застревают роботы-доставщики, вообще не понимаю, зачем их запускать в метель . Они и так не самые быстрые.

Плохая погода, естественно, влияет на скорость доставки, но люди в основном входят в положение, не ругаются. Если раньше за работу в такую погоду нам доплачивали, то сейчас нет. Я, по крайней мере, пока никаких надбавок не получил.

Если кто-то думает, если закажет доставку в непогоду и курьер за это получит профит, это не так. За лишние телодвижения мы ничего не получаем. В целом не вижу ничего критичного, если сделать заказ. Но никто из нас не расстроится, если клиент оставит чаевые.

Снег или солнце — зимой заказов всегда больше, чем летом. Часто не успеваешь даже поесть. На складе пообедать не всегда получается, потому что с 12 до 13 — самое пиковое время. Приходится по пути заходить в ТЦ, хорошо, что сейчас никто оттуда не выгоняет. Хотя пару лет назад во „Времена года“, например, на Кутузовском проспекте курьеров пускали очень редко, и то через служебный вход в сопровождении одного из сотрудников комплекса.

В этом году многие жалуются на зиму, но мои коллеги подтвердят: пару лет назад было еще хуже. И по нагрузке, и по погодным условиям. Конечно, в лютый мороз и снег возникает мысль: „Может, мне отпроситься и остаться дома?“ Но каждый раз нахожу силы, одеваюсь и иду на улицу».

«Если раньше я воспринимала свою работу как игру, то сейчас азарт поубавился»

Татьяна 31 год, Wildberries

«Я работала программистом и ушла в декрет. Моему ребенку еще нет трех лет, и он ходит в сад на неполный день. И раз у меня появилось свободное время, я подумала: „Почему бы мне временно не стать курьером?“

Неплохо же иметь свою копеечку, еще можно находить дневную норму шагов. Начала работать по 2–4 часа и разносить доставки по своему району Южное Тушино.

Летом работа была в кайф. Ставки стоили по 190 рублей: 100 и 90 доплачивали за скорость. Я могла на лайте заработать две тысячи за вечер, просто разнося посылки по этажам в одном и том же доме.

Но если раньше я воспринимала свою работу как игру, то сейчас азарт поубавился. Теперь за один заказ можно в среднем заработать всего 130 рублей. На улице холодно, скользко, ужасно темно.

В „Вайлдберрисе“ нет своих доставщиков. Есть программа, где любой желающий может забронировать заказ. Так как острой необходимости в работе у меня нет и есть муж, я забираю посылку только при повышенной ставке и когда мне по пути. В мороз, снег, неважно.

В нашем районе плохо чистят снег, и когда недавно случился этот снежный апокалипсис, многие мои коллеги не хотели лишний раз выходить на линию и бронировать доставки. А когда я все же брала одну из них, выяснялось, что люди ждали свой заказ несколько дней. И им неважно было, какая погода, сколько нам за это платят. Им срочно требовалась эта палка для чесания спины, хоть ты тресни. Естественно, все эмоции они сливали на меня. Сколько мата я наслушалась за эти праздники!

Ругались в основном бабушки и мамочки, которые заказали подгузники. Но в целом все относились с пониманием. Я работаю на определенных пунктах и часто ношу товары одним и тем же людям. Моя постоянная клиентка во время недавней метели попросила забрать заказ и оставила на чай тысячу рублей. Некоторые бабушки и дедушки приглашали на чай, угощали шоколадкой. И это было прекрасно, всегда бы так».

«У нас есть надбавки за работу в экстремальных условиях»

Максим Драчев 22 года, «Яндекс Еда»/«Яндекс Доставка»

«У меня типичный случай — я студент, учусь на педагога, пошел в доставку, чтобы подзаработать. Хожу пешком, в день разношу по 20–25 заказов по Москве и Московской области. За прошлый месяц по зарплате у меня набежало 100 тыс. рублей.

Сложно в снегопады нести тяжелые доставки. Например, как-то тащил пакет с продуктами из „Перекрестка“ на 26 килограмм. В другой раз больше километра нес посылку весом 13,5 килограмма. Чтобы было легче и быстрее пробираться через сугробы, у меня есть лайфхак: если на улице не слишком холодно, вместо теплых ботинок я выбираю обувь полегче.

© Из личного архива Максима

В непогоду спрос на курьеров растет, заказов больше, чем в солнечный день, и это понятно. Но нам и лучше — у нас есть надбавки за работу в экстремальных условиях. Если выбирать между „полежать на диване и отдохнуть“ и „подзаработать немного денег“, я всегда выбираю второе. В этом году приходилось выходить на линию и в праздники. Например, Рождество я встретил в коттеджном поселке „Фестиваль“.

Кто-то из моих коллег передвигается на моноколесе, лыжах, хотя по мне это неудобно. В плохую погоду особенно растет взаимовыручка среди доставщиков, мы все друг другу помогаем. Но недавно был случай, когда я шел по дороге и меня пожалела пара на машине. Мужчина с женщиной удивились, почему я не на велосипеде, и довезли меня на машине до нужного адреса.

Пока работа в доставке мне нравится. Не знаю, пойду ли после окончания университета преподавать. Я учусь на платном отделении, приходилось брать кредиты, поэтому пока просто зарабатываю деньги».

«Хотелось бы, чтобы люди стали более ответственными и не воспринимали нас как должное»

Андрей (имя изменено) 42 года, «Самокат»

«Моя основная работа — начальник смены на хлебозаводе. Работаю сутки через трое. Так как два дня остаются свободными, а деньги лишними не бывают, в апреле я решил устроиться курьером. И вот уже полгода на велосипеде развожу заказы по району Ростокино.

Снежный коллапс в Москве — это что-то с чем-то. Все завалено, скользко, велосипед застревает в снегу, нужно передвигаться очень медленно. Из-за этого заказы доставляются не вовремя. Программа считывает это и понижает рейтинг доставщиков, что сказывается на зарплате.

В день я проезжаю около 100 километров. Не замерзать в пути мне помогают термобелье, флисовые штаны и кофта, ватники, куртка. Не стоит жалеть курьеров, мы хоть порой и работаем в экстремальных условиях, но к работе относимся ответственно. По крайней мере большинство из нас. Смело можно заказывать в непогоду, ведь если человек сам выбрал работу, значит он готов ее выполнить.

Хотелось бы, чтобы люди стали более ответственными и не воспринимали нас как должное. А то на улице метель, ветер, ты везешь тяжелую доставку. Например, упаковку 5-литровых бутылок из 6 штук. Доезжаешь до самой дальней точки, например гостиницы „Байкал“. Звонишь, а тебе отвечает не человек, а автоответчик. И все, считай просто так прокатался.

Люди бывают разные, но пока никаких неадекватных клиентов у меня не было. Недавно со мной произошел смешной случай. Стучу в квартиру, а дверь мне открывает красивая девушка после душа. И когда я протянул руку, чтобы отдать заказ, у нее упало полотенце. А она была полностью обнаженная! Ну я, как джентльмен, сделал комплимент и ушел».

«В сумке 20–30 килограмм, тебя шатает из стороны в сторону, но ты все равно едешь»

Владимир Штибен 27 лет, Ozon Fresh

«В доставке я работаю уже шесть лет. Нравится специфика работы и график, хотя бывает, работаю и по 16 часов без выходных. Заказы развожу на велосипеде, мой радиус доставки — район „Даркстора“ на Измайловском шоссе. Это метро „Семеновская“, „Соколиная Гора“, „Преображенская площадь“ и другие.

В непогоду работать сложно. В сумке 20–30 килограмм, тебя шатает из стороны в сторону, но ты все равно едешь. Конечно, в снег, дождь или сильный ветер никто не горит желанием вообще из дома выходить, поэтому спрос на курьеров увеличивается. Меня мотивирует понимание того, что люди меня ждут, и я единственный, кто может принести им еду или лекарства. Но пробраться через снежные дороги порой стоит больших усилий. Часто приходится оставлять велосипед и идти до квартиры пешком.

Я никогда не жду от клиента, что тот мне поможет. Курьеры — это же просто помощники, которые приносят тебе продукты на дом. Но приятно, когда твою работу ценят. Так, например, за неделю мне дали чаевых на 3 тысячи рублей. Еще должна быть надбавка от компании: за работу с тяжелыми грузами и в сложных погодных условиях сервис вводит бонусы для курьеров. В этих случаях предусмотрено больше времени на доставку