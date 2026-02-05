Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»

Экс-участник группы One Direction Зейн Малик объявил о выходе своего пятого студийного альбома под названием «Konnakol». Релиз запланирован на 17 апреля 2026 года.
Ведущий сингл «Die for Me» выйдет уже 6 февраля. Малик описывает альбом как свой самый личный проект, на который его вдохновила культура, проект, глубоко связанный с его южноазиатским наследием. На обложке изображен снежный барс, значимый символ в регионе.
Незадолго до официального анонса Малик представил несколько новых песен, включая «Die for Me», во время своего резидент-шоу в Лас-Вегасе, где фанаты могли услышать отрывки из альбома в специальных аудиобудках.
Выход «Konnakol» совпадает по времени с активной фазой карьеры его бывшего коллеги по группе, Гарри Стайлза, который готовит к релизу свой четвертый альбом и масштабный тур.
Во время одного из своих выступлений в Лас-Вегасе Малик в шутку прокомментировал тему стоимости билетов, сказав: «Надеюсь, цены на билеты были не слишком высокими — просто говорю!» Поклонники и СМИ увидели в этом отсылку к Стайлзу, чьи предстоящие шоу вызвали обсуждения о ценовой политике.