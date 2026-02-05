Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»

Ведущий сингл «Die for Me» выйдет уже 6 февраля. Малик описывает альбом как свой самый личный проект, на который его вдохновила культура, проект, глубоко связанный с его южноазиатским наследием. На обложке изображен снежный барс, значимый символ в регионе.