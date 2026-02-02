В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее

При этом наибольший рост бронирований в годовом выражении зафиксирован в других регионах: в Мурманской (+31%) и Нижегородской областях (+26%), Москве и Московской области (+24%), Свердловской (+22%) и Ярославской областях (21%). В целом по России количество бронирований посуточных квартир в январе увеличилось на 19% по сравнению с январем 2025 года.