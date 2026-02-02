В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Курт Рассел помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе

В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее

Фото: Josh Marty/Unsplash

Количество внутренних туристических поездок россиян в январе выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия». В среднем россияне снимали квартиры на трое суток и останавливались в них втроем.

Самыми популярными направлениями для аренды посуточных квартир в январе 2026 года стали Москва и Московская область. За ними следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Свердловская область, Ставропольский край и Нижегородская область.

При этом наибольший рост бронирований в годовом выражении зафиксирован в других регионах: в Мурманской (+31%) и Нижегородской областях (+26%), Москве и Московской области (+24%), Свердловской (+22%) и Ярославской областях (21%). В целом по России количество бронирований посуточных квартир в январе увеличилось на 19% по сравнению с январем 2025 года.

Самые доступные цены на жилье отмечены в Башкирии — в среднем 2900 рублей в сутки, а также в Воронежской и Ростовской областях — 3000 и 3200 рублей соответственно. Тем временем в Москве и Московской области средняя стоимость составляла 5800 рублей за сутки.

Расскажите друзьям