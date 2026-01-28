Рейтинг самых живописных направлений для зимних поездок возглавили Байкал, Карелия и Санкт-Петербург. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опрос сервиса «Суточно.ру», в котором приняли участие 3400 россиян.
Байкал занял первое место с 23% голосов. Туристы едут туда, чтобы посмотреть на замерзшее озеро, которое превращается в гигантский каток. Популярны также катание на джипах и снегоходах по льду, подледный дайвинг, рыбалка и горячие источники.
Карелия и Санкт-Петербург набрали по 17% голосов. В Карелии путешественников привлекают Мраморный каньон в парке «Рускеала», ледяные пещеры, водопады, острова Кижи и Валаам. В Карелии можно наблюдать северное сияние, кататься на снегоходах и в оленьих упряжках.
Среди других популярных направлений — Москва (11%), Красная Поляна (9%), Суздаль (4%), Великий Устюг (4%), Шерегеш (4%), Кострома (3%) и Плёс (2%).
Дороже всего аренда жилья обходится на Красной Поляне (в среднем 12,6 тыс. рублей в сутки). Далее следуют Плёс (11,9 тыс.) и Шерегеш (10,5 тыс.). Наиболее доступные варианты — в Санкт-Петербурге (3,4 тыс.), Великом Устюге (4 тыс.) и Костроме (4,7 тыс.).
Средняя стоимость аренды в России этой зимой выросла на 11% и составляет 4,6 тыс. рублей за сутки. Большинство туристов снимают жилье на трое суток, тратя на это около 13 800 рублей.