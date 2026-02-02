Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом

Фото: Netflix

Collider поделился рейтингом шоу, которые к финалу «скатились в ад». Журналист издания Сафван Азим отмечает, что если финал сезона хорош, то у зрителей складывается ощущение, что сценаристы знали концовку на протяжении всего шоу. Неудачное завершение шоу заставляет замечать недоработки. Из-за этого появляется желание «потерять всякую надежду на киноискусство», потому что создатели таким образом словно убивают то, из-за чего ты начал смотреть сериал.

На первом месте в списке с самым провальным финалом оказался сериал «Академия „Амбрелла“».  На второй строчке — «Игра престолов», а на третьей — «Остаться в живых».

В рейтинг также попали «Мир Дикого Запада», «Сотня», «Карточный домик», «Настоящая кровь», «Убивая Еву», «Как я встретил вашу маму», «Декстер». Замыкают подборку «Очень странные дела».

Недавно Collider также выбрал лучшие фильмы-антиутопии. Первую строчку занял «Бегущий по лезвию» 1982 года. В топ также попали «Метрополис» (1927), «Заводной апельсин» (1971), «Дитя человеческое» (2006) и другие.

