Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом

Collider поделился рейтингом шоу, которые к финалу «скатились в ад». Журналист издания Сафван Азим отмечает, что если финал сезона хорош, то у зрителей складывается ощущение, что сценаристы знали концовку на протяжении всего шоу. Неудачное завершение шоу заставляет замечать недоработки. Из-за этого появляется желание «потерять всякую надежду на киноискусство», потому что создатели таким образом словно убивают то, из-за чего ты начал смотреть сериал.
На первом месте в списке с самым провальным финалом оказался сериал «Академия „Амбрелла“». На второй строчке — «Игра престолов», а на третьей — «Остаться в живых».
В рейтинг также попали «Мир Дикого Запада», «Сотня», «Карточный домик», «Настоящая кровь», «Убивая Еву», «Как я встретил вашу маму», «Декстер». Замыкают подборку «Очень странные дела».
Недавно Collider также выбрал лучшие фильмы-антиутопии. Первую строчку занял «Бегущий по лезвию» 1982 года. В топ также попали «Метрополис» (1927), «Заводной апельсин» (1971), «Дитя человеческое» (2006) и другие.