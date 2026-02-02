Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом

Collider поделился рейтингом шоу, которые к финалу «скатились в ад». Журналист издания Сафван Азим отмечает, что если финал сезона хорош, то у зрителей складывается ощущение, что сценаристы знали концовку на протяжении всего шоу. Неудачное завершение шоу заставляет замечать недоработки. Из-за этого появляется желание «потерять всякую надежду на киноискусство», потому что создатели таким образом словно убивают то, из-за чего ты начал смотреть сериал.