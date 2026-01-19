В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»
Большинство россиянок не хотят отношений с мужчинами, живущими с родителями
Умер режиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс
Во франшизе «Мамма Миа!» хотят вернуть к жизни персонаж Мерил Стрип
Bad Bunny представил трейлер своего шоу на Супербоуле-2026
Софи Тернер узнала о хронических проблемах со спиной при подготовке к роли Лары Крофт
В крещенскую ночь в Москве продлят работу нескольких автобусных маршрутов
Marvel показала новый тизер сериала «Чудо-человек». Премьера — 27 января
Трейлер третьего сезона «Эйфории» побил рекорд HBO
«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера стала триумфатором на Европейской кинопремии
Билеты, задержки, дети: что изменится для авиапассажиров с 1 марта
Netflix хочет, чтобы в фильмах «сюжет повторялся в диалогах», потому что зрители смотрят в телефоны
Минпросвещения в 2026 году вернет оценки за поведение. Их будут ставить ученикам всех классов
В мае из Владивостока в Москву отправится первый театральный поезд
Новая часть «Паранормального явления» выйдет летом 2027 года

Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии

Фото: Warner Bros.

Collider составил список из 10 величайших антиутопических фильмов всех времен. По мнению издания, такие картины останутся актуальными, «пока ситуация в мире не станет заметно лучше (если это вообще когда-нибудь случится)».

Первую строчку занял «Бегущий по лезвию» ― картина 1982 года режиссера Ридли Скотта. Журналисты отметили, что фильм «великолепно снят, сыгран и написан музыкально», а наиболее интересны в нем мир, который картина выстраивает, и вопросы, которые задает: о человечности, технологиях и будущем.

На втором месте абсолютная классика жанра ― черно-белый немой «Метрополис» 1927 года, который снял немецкий режиссер Фриц Ланг. «Фильм был снят почти век назад, но многое из того, что „Метрополис“ делает на уровне сюжета и тем, до сих пор кажется актуальным, и это одновременно впечатляет (как пример способности кино заглядывать в будущее) и удручает (для тех, кто живет в этом самом „будущем“)», ― пишет Collider. 

Замыкает тройку «Заводной апельсин» 1971 года режиссера Стенли Кубрика. Ошеломляющим этот фильм, по мнению издания, делает большая приземленность и реалистичность, чем у других представителей жанра. «Как и лучшие антиутопии, „Заводной апельсин“ казался опережающим свое время в момент выхода… и, если честно, до сих пор ощущается пугающе „впереди времени“ — или вообще вне времени», ― считают журналисты.

Полностью топ-10 выглядит так.

  1. «Бегущий по лезвию» (1982)
  2. «Метрополис» (1927)
  3. «Заводной апельсин» (1971)
  4. «Дитя человеческое» (2006)
  5. «ВАЛЛ*И» (2008)
  6. «Робокоп» (1987)
  7. «Акира» (1987)
  8. «Бразилия» (1985)
  9. «Логан» (2017)
  10. «Побег из Нью-Йорка» (1981)

Collider пояснил разницу между антиутопическими лентами и постапокалиптическими: антиутопия ― это когда общество развалилось сильнее, чем в реальности, а постапокалипсис ― когда от порядка не осталось вообще ничего. Кроме того, антиутопии обычно более приземленные. Следуя такому разделению, Collider не рассматривал при составлении рейтинга такие фильмы, как «Нити» (1984), «Дорога» (2009) и продолжения «Безумного Макса» (хотя первый фильм франшизы журналисты отнесли к антиутопии, но в топ-10 все равно не включили).

Расскажите друзьям