Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля

Дополнительные визовые центры Японии в Москве и Петербурге начнут прием заявлений с 12 февраля. Об этом говорится в сообщении японского посольства.

Визовый центр в Москве находится по адресу Олимпийский проспект, 16, с. 5, в Петербурге — Стремянная улица, 21/5. Сбор за подачу документов составит 970 рублей за каждого заявителя.

Сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии будет бесплатной. Минимальный срок оформления визы составит 4 рабочих дня, однако подавать документы в Визовый Центр рекомендуют как минимум за несколько недель до планируемой поездки.

О том, что Япония собирается открыть в России дополнительные визовые центры, стало известно в октябре 2025 года. Причиной назвали рост спроса на визы.

Недавно эксперты выяснили, что в 2025 году Японию посетили 194,9 тыс. россиян — на 96,3% больше, чем годом ранее. Этот результат на 62,5% превысил даже докризисный максимум 2019 года — 120 тыс. человек. По словам специалистов, это связано с трансформацией транспортной логистики и выгодным курсом японской иены.

