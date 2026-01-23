Российский турпоток в Японию вырос вдвое и побил исторический рекорд

В 2025 году Японию посетили 194,9 тыс. россиян — на 96,3% больше, чем годом ранее. Этот результат на 62,5% превысил даже докризисный максимум 2019 года — 120 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).