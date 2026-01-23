Российский турпоток в Японию вырос вдвое и побил исторический рекорд

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США

Российский турпоток в Японию вырос вдвое и побил исторический рекорд

Фото: Freepik/Freepik

В 2025 году Японию посетили 194,9 тыс. россиян — на 96,3% больше, чем годом ранее. Этот результат на 62,5% превысил даже докризисный максимум 2019 года — 120 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Эксперты связывают рост спроса с трансформацией транспортной логистики и выгодным курсом японской иены. После прекращения прямых рейсов в Японию сформировались удобные стыковочные маршруты через Китай, Стамбул, Дубай и Доху, что сделало направление доступным для вылетов из многих регионов России.

Другой фактор — одна из самых лояльных визовых политик для россиян. Япония не взимает консульский сбор, а виза оформляется бесплатно всего за 3–5 рабочих дней. На фоне санкционных ограничений со стороны европейских стран эта доступность стала ключевым конкурентным преимуществом направления.

Спрос продолжает расти: бронирования на сезон цветения сакуры в 2026 году уже на 30–35% опережают прошлогодние показатели.

Еще в октябре посольство Японии сообщило об открытии дополнительных визовых центров в России. Обсуждается также и возобновление прямых рейсов между Россией и Японией.

