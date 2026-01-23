Российский турпоток в Японию вырос вдвое и побил исторический рекорд

В 2025 году Японию посетили 194,9 тыс. россиян — на 96,3% больше, чем годом ранее. Этот результат на 62,5% превысил даже докризисный максимум 2019 года — 120 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Эксперты связывают рост спроса с трансформацией транспортной логистики и выгодным курсом японской иены. После прекращения прямых рейсов в Японию сформировались удобные стыковочные маршруты через Китай, Стамбул, Дубай и Доху, что сделало направление доступным для вылетов из многих регионов России.
Другой фактор — одна из самых лояльных визовых политик для россиян. Япония не взимает консульский сбор, а виза оформляется бесплатно всего за 3–5 рабочих дней. На фоне санкционных ограничений со стороны европейских стран эта доступность стала ключевым конкурентным преимуществом направления.
Спрос продолжает расти: бронирования на сезон цветения сакуры в 2026 году уже на 30–35% опережают прошлогодние показатели.
Еще в октябре посольство Японии сообщило об открытии дополнительных визовых центров в России. Обсуждается также и возобновление прямых рейсов между Россией и Японией.