В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT

Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
Драко Малфой стал символом Китайского нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»

В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT

Фото: Даниил Анненков/Дом культуры «ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве перестанут работать гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT, пишет The Blueprint.

«На протяжении трех лет сотрудничества диалог между культурной и гастрономической средами был неотъемлемой частью программной и пространственной концепции Дома культуры „ГЭС-2“. Благодарим вас за то, что в течение этого времени вы исследовали, переосмысляли, открывали для себя новые гастрономические практики вместе с нами, и ждем вас в других проектах холдинга GT», — говорится в заявлении холдинга.

В здании работало пять точек GT — ресторан, бар, кафе, столовая и пекарня.  Как сообщает Дом культур в своих соцсетях, кафе «Бар-2» на территории  продолжит работу.  «Наши гастрономические точки обновляются и откроются в течение нескольких недель. Многие посетители проводят в „ГЭС-2“ целый день, поэтому кафе „Бар-2“ продолжает работу. Здесь по-прежнему можно перекусить, выпить кофе и обсудить впечатления», — указано в сообщении.В организации не ответили запрос The Blueprint о причинах перемен.

Недавно стало известно, что легендарная московская «Рюмочная в Зюзино» скоро закроется. Причиной стало включение исторического здания, где находится бар, в программу масштабной реновации района, пишет телеграм-канал «Москва. Детали».

 

Расскажите друзьям