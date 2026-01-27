В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная

Музыкальная группа «Манго-Манго» в своих соцсетях заявила, что заведение завершит работу в мае. «К нашему великому сожалению, наше рождественское выступление в клубе „Рюмочная Зюзино“ было последним. И нам будет очень не хватать этого интересного места и его атмосферы. Желаем всем работникам, хозяевам удачи», — пишут музыканты.