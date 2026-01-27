В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная

Легендарная московская «Рюмочная в Зюзино» завершит свою работу в ближайшие месяцы. Об этом рассказал основатель заведения Алексей Кучеров.
Точная дата закрытия не называется. По данным телеграм-канала «Москва. Детали», причиной стало включение исторического здания, где находится бар, в программу масштабной реновации района.
Музыкальная группа «Манго-Манго» в своих соцсетях заявила, что заведение завершит работу в мае. «К нашему великому сожалению, наше рождественское выступление в клубе „Рюмочная Зюзино“ было последним. И нам будет очень не хватать этого интересного места и его атмосферы. Желаем всем работникам, хозяевам удачи», — пишут музыканты.
«Рюмочная в Зюзино» открылась в 2013 году в двухэтажном здании на Болотниковской улице. «Москва. Детали» пишет, что, в отличие от множества стилизованных под советский общепит мест, «Рюмочная в Зюзино» предлагала подлинную атмосферу: пиво в трехлитровых банках, классические закуски вроде селедки под шубой и яиц с горошком, а также огромный общий стол.
Но главной ее особенностью называют насыщенную культурную жизнь. Помимо гастрономических мероприятий, здесь проходили концерты (от Юрия Лозы до современных независимых групп), ярмарки винила, массовые сеансы рисования и другие события.