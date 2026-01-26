Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду

Компания Levi Strauss & Co. запустила образовательный проект Levi's Wear Longer для обучение молодых людей основам ремонта одежды.



С помощью программы учащиеся 9−12 классов в школах США смогут получить навыки работы с вещами — от пришивания пуговиц до подгонки. Цель Levi's — помочь молодым людям продлить срок службы нарядов, чтобы уменьшить количество выбрасываемых вещей и развивать культуру потребления. Новое исследование, проведенное по заказу бренда, показало, что 41% представителей поколения Z не имеют каких-либо навыков по ремонту одежды.



Сотрудники Levi Strauss & Co. будут вести практические мастер-классы в школах. Проект стартует с занятия в Сан-Франциско с мастер-класса для местных школьников, а затем перейдет в другие регионы США.



