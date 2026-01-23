Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus

Дизайнер Симон Порт Жакмюс представил первого амбассадора собственного бренда Jacquemus. Им стала бабушка модельера — Лилин Жакмюс, сообщил WWD.
Симон назвал Лилин «самой особенной женщиной» в его жизни и признался, что она была источником вдохновения задолго до появления бренда. Дизайнер хочет отдать дань уважения женщинам, которые его воспитали, и их наследию.
«Ее [Лилин] сила, элегантность и подлинность сформировали видение Симона Порта Жакмюса и продолжают определять дух Jacquemus. Для него она олицетворяет собой идеальную женщину Jacquemus», — поделились представители бренда.
По их словам, Лилин Жакмюс — «больше, чем просто амбассадор». Она олицетворяет душу модного дома и «является вневременным напоминанием о том, что Jacquemus — это, прежде всего, история происхождения».
Лилин Жакмюс родилась в 1946 году и выросла в семье фермеров в Аллейне, небольшой деревне на юге Франции. Ее воспитывала мать-одиночка из Италии. Симон Порт Жакмюс родился в 1990 году. Его мать погибла в автокатастрофе, когда Симону было 18 лет. Спустя год дизайнер основал собственную марку.