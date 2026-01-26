Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Иностранцам с судимостью могут запретить получать российское гражданство

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Комиссия по законопроектной деятельности в правительстве одобрила законопроект, согласно которому иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью, не будут выдавать российское гражданство, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается внесение соответствующих изменений в ФЗ «О гражданстве РФ». Новые основания для аннулирования не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу. Правкомиссия также одобрила законопроект, который обяжет иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД при подаче документов. От этой обязанности освободят лиц, не достигших 14 лет.

Недавно стало известно, что в России с 2027 года на время эксперимента запретят свободный найм работников-иностранцев во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. Для работодателей и соискателей появятся специальные реестры. За работу вне своего региона, на другой должности или у иного работодателя иностранца исключат из реестра. Нанимать таких сотрудников в обход оргнабора будет запрещено.

