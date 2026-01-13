В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев

Шоураннером второго сезона «Мистер и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур
Вышел четвертый тизер фильма «Мстители: Судный день»
Вышел трейлер ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
14% россиян собираются уволиться после праздников
Главный мем «Золотого глобуса» разгадан: Леонардо Ди Каприо говорил о k-pop
ВЦИОМ: 66% россиян считают отцовство трудной работой
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
В России через четыре года планируют начать пересадку почек от генномодифицированных свиней
«Литфонд» выставит на торги роман Достоевского «Бесы» 1935 года издания и фото потомков Сталина
Экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» выйдет 1 февраля
Продажи книги «Легкий способ бросить пить» выросли на 153% в новогодние праздники
Аналитики: старый Новый год постоянно отмечают только 35% жителей России
Автор книги «Все закончится на нас» Колин Гувер сообщила, что проходит лечение от рака
Самый дорогой тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей
В России с 1 марта запретят автоматические списания за цифровые подписки
LEGO анонсировала наборы по «Покемонам»
Мики Рурк и Питер Грин появились в трейлере «3 Days Rising»

Фото: Агентство «Москва»

В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. Об этом пишут «Ведомости».

Эксперимент по набору сотрудников-иностранцев и лиц без гражданства будет проходить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Его проведет МВД.

Компании, индивидуальные предприниматели и физлица, которым нужны иностранные работники, должны будут вступить в реестр работодателей, а соискатели — в реестр иностранных работников (РИР). После этого им выдадут идентификационные карты. Учетные записи в реестре будут действовать не более года. Правительство получит право ежегодно устанавливать квоту для иностранных работников с учетом особенностей субъектов. 

Нанимать иностранцев в обход оргнабора будет запрещено. За работу вне своего региона, на другой должности или у иного работодателя иностранца исключат из реестра. Он сможет повторно подать заявление о включении не ранее чем через год. Исключить из реестра смогут также в том случае, если работодатель потерял контакт с работником и не смог найти его в течение более трех рабочих дней. Кроме того, такого человека включат в реестр контролируемых лиц. Выйти из него он сможет, если пропажа произошла по уважительной причине.

За иностранного работника в бюджет субъекта будет поступать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде ежемесячно авансового платежа размером 1200 рублей. Платеж увеличится, если вместе с иностранным работником в России живут члены его семьи, находящиеся у него на иждивении. 

