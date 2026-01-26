Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале

Главную роль в «Психопомпе» исполнил Гарри Меллинг, известный по роли Дадли в серии фильмов о «Гарри Поттере». Сюжет разворачивается вокруг отчаявшегося мужчины по имени Гарри, который решает покончить с собой с помощью наемного убийцы по имени Лиам.