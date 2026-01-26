Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале

Трэвис Скотт появился в новом тизере «Одиссеи» Кристофера Нолана
«Смешарики» сделали свою версию мема с пингвином-нигилистом
Морган Фриман назвал свои любимые кинороли
Внуково стало самым непунктуальным аэропортом в Москве в 2025 году
ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia
Лувр закрылся уже в четвертый раз из‑за забастовок сотрудников
58% сотрудников в России рассказали, что не готовы терпеть начальника-абьюзера
В Милане откроют для публики фреску Леонардо да Винчи в замке Сфорца
Третья часть «Аватара» показала рекордное падение сборов в мировом прокате
«Жильца» Хичкока переформатировали в вертикальную микродраму
Роберт Паттинсон создавал эмбиент-музыку во время съемок «Бэтмена»
«Читай-город»: Достоевский стал самым популярным писателем у россиян в 2025 году
Тихон Жизневский и Ольга Лерман в трейлере сериала «Время счастливых»
Сэм Рейми не планирует возвращаться ко вселенной «Человека-паука»
По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами
ВЦИОМ: россияне потратили на Новый год в среднем 64,4 тыс. рублей
Госдума планирует ограничить платный прием в колледжах по непрофильным направлениям
Доналл Глисон сообщил, что работа над вторым сезоном сериала «Газета» уже началась
Сильный снегопад в Москве продлится более двух суток
СМИ сообщают об улучшении состояния Михаэля Шумахера
«Чилить» — самый популярный глагол в России за последние годы
Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»
Патриция Кларксон снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
Синоптик: ночь на 26 января стала в Москве самой холодной с начала зимы
Наташа Лионн призналась в срыве после десяти лет трезвости
Динозаврика Йоши показали в ролике к «The Super Mario Galaxy Movie»
Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»
У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди

Режиссерский дебют Кита Харингтона покажут на Манчестерском кинофестивале

Фото: HBO Entertainment

Организаторы Манчестерского кинофестиваля 2026 года объявили программу, в которую вошел короткометражный фильм «Психопомп» («Psychopomp») — режиссерский дебют звезды «Игры престолов» Кита Харингтона. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в «Психопомпе» исполнил Гарри Меллинг, известный по роли Дадли в серии фильмов о «Гарри Поттере». Сюжет разворачивается вокруг отчаявшегося мужчины по имени Гарри, который решает покончить с собой с помощью наемного убийцы по имени Лиам.

Сам Манчестерский кинофестиваль пройдет с 19 по 29 марта. Всего на нем будет показано 52 полнометражные картины.

Недавно коллеги по «Игре престолов» Кит Харингтон и Софи Тернер воссоединились на экране в трейлере хоррора «The Dreadful». Он выйдет в России под названием «Проклятый рыцарь».

Действие фильма развернется в средневековой Англии. Сюжет расскажет о женщине Энн, чей муж погиб на войне. Однажды в жизнь героини возвращается мужчина из прошлого, и проклятие обрушивается на нее и всех ее близких.

Расскажите друзьям